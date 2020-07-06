Брежнева высказалась о разводе с Меладзе

Вера Брежнева ответила любопытным пользователям Сети, которые не перестают обсуждать ее отношения с супругом – композитором и продюсером Константином Меладзе. Певица устала от бесконечных домыслов об их расставании.

Константин Меладзе на своей странице в "Инстаграм" опубликовал душевное поздравление солистке группы "Виа Гра" Эрике Герцег. Ранее исполнительнице приписывали роман с мужем Веры Брежневой.

Композитор пожелал девушке счастья, чистой и искренней любви и успеха во всех начинаниях, а также оставаться такой же красивой и продолжать добиваться поставленных целей. Фолловеры отметили, что артистка очень похожа на супругу Константина Меладзе.

"Писали в прессе, что Вера заставила Константина выгнать Эрику из группы. А теперь тут такие льстивые поздравления!" – удивилась одна из подписчиц. Вера Брежнева, которая обычно не реагирует на подобные комментарии в соцсети, не выдержала и ответила читательнице.

"В газетах также писали, что мы развелись – еще осенью. Вы всему там написанному слепо верите?" – высказалась певица. Слухи о том, что звездная чета на грани развода, ходили по Сети весь прошлый год. Вера Брежнева не могла понять, с чего ее мужу приписывают роман с подопечной – Эрикой Герцег.

Сначала звезда гневалась из-за домыслов, а потом пыталась их высмеивать. В итоге Вера Брежнева смирилась со сплетнями вокруг ее семейной жизни и перестала отрицать развод. Ей надоело убеждать россиян, что у них с мужем в отношениях все хорошо.