Брежнева высказалась о разводе с Меладзе

Константин Меладзе на своей странице в "Инстаграм" опубликовал душевное поздравление солистке группы "Виа Гра" Эрике Герцег. Ранее исполнительнице приписывали роман с мужем Веры Брежневой.
Композитор пожелал девушке счастья, чистой и искренней любви и успеха во всех начинаниях, а также оставаться такой же красивой и продолжать добиваться поставленных целей. Фолловеры отметили, что артистка очень похожа на супругу Константина Меладзе.
"Писали в прессе, что Вера заставила Константина выгнать Эрику из группы. А теперь тут такие льстивые поздравления!" – удивилась одна из подписчиц. Вера Брежнева, которая обычно не реагирует на подобные комментарии в соцсети, не выдержала и ответила читательнице.
"В газетах также писали, что мы развелись – еще осенью. Вы всему там написанному слепо верите?" – высказалась певица. Слухи о том, что звездная чета на грани развода, ходили по Сети весь прошлый год. Вера Брежнева не могла понять, с чего ее мужу приписывают роман с подопечной – Эрикой Герцег.
Сначала звезда гневалась из-за домыслов, а потом пыталась их высмеивать. В итоге Вера Брежнева смирилась со сплетнями вокруг ее семейной жизни и перестала отрицать развод. Ей надоело убеждать россиян, что у них с мужем в отношениях все хорошо.
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