"Он сделал мне предложение": Вера Брежнева надела свадебное платье

Вера Брежнева взбудоражила публику новыми фотографиями в своем Инстаграме. На этот раз девушка предстала в подвенечном наряде и сообщила, что приняла предложение. Подписчики не сразу смогли понять, выходит ли певица снова замуж.

Свадебное платье Веры Брежневой было расшито цветами, а длинная фата струилась шлейфом за звездой. Поклонники отметили, что короткая юбка подвенечного наряда только подчеркнула горячую натуру исполнительницы.

Новая публикация на странице звезды вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Кто-то подумал, что Константин Меладзе и Вера Брежнева решили отметить свадьбу во второй раз, а кто-то предположил, что солистка нашла себе нового ухажера и сразу же согласилась выйти за него замуж. Но на самом деле все оказалось намного проще.

Столку сбили неоднозначные фразы звезды. Брежнева написала о каком-то предложении, от которого было невозможно отказать. И только через несколько абзацев она пояснила, что это всего лишь сценический образ. В нем Вера появилась в совместном клипе с Монатиком "ВечерИночка".

"Он сделал мне предложение. Я согласилась. Так случилось все...", – завуалировано высказалась Брежнева.

Клип, в котором певица снялась вместе с украинским музыкантом, заканчивался свадьбой героев. По словам Веры, жена Монатика была всегда рядом и присутствовала на съемках. Солистов волновал только один момент, они переживали, что во время съемок этого эпизода мог выключиться свет. Брежнева добавила, что такая ситуация могла стать критической, потому что на момент видеосъемки была глубокая ночь и даже под Барселоной в феврале было холодно.

Стоит отметить, что дизайнером свадебного наряда стал российский модельер Иван Фролов. Молодой человек и придумал экстравагантное платье. Наряд дополнили серьги, высокие носочки и туфли.