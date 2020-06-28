Брежнева рассказала о проблемах в семье

Вера Брежнева стала новой гостьей шоу "Вечерний Ургант". В эфире программы звезда рассказала, чем занималась на карантине.

Для съемок артистка выбрала черный комбинезон с объемным лифом и лаконичные босоножки в тон. Также ногу певицы украшал пикантный браслет.

Вера Брежнева отметила, что за время режима самоизоляции испытала практически все возможные эмоции. За несколько месяцев дома артистка чуть не ушла в депрессию, однако смогла вытащить себя из подавленного состояния. В итоге грусть сменилась восторгом, а спасла, как обычно, работа.

За время карантина бывшая солистка "ВИА Гра" очень много общалась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Звезда провела почти 30 прямых эфиров, посвященных красоте и здоровью.

Также девушка прошла курс нутрициологии и стала лучше разбираться в том, что потребляет в пищу. Чтобы применить знания на практике, Вера Брежнева проводила "опыты" на семье.

Она установила дома правила, по которым родные и близкие должны были питаться только полезной едой. Как отметила певица, не всем понравились нововведения. "Начались проблемы в семье", – пошутила артистка.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" заявила, что родные и знакомые зря посмеиваются над ее пристрастием к натуральности. Ведь именно сбалансированный рацион и регулярный спорт позволяют 38-летней звезде так прекрасно выглядеть.