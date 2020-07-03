Дочь Пескова поведала о проблемах с лишним весом

Лиза Пескова часто делится с подписчиками в "Инстаграм" фотографиями своего идеального тела, правильного питания и ежедневных тренировок в тренажерном зале. Кто бы мог подумать, что у девушки были проблемы с весом. Пескова призналась, что благодаря наследственности она склонна к полноте.

прочитано 338 раз