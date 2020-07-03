Дочь Пескова поведала о проблемах с лишним весом

Модель рассказала, что ее "отношения" с хлебобулочными изделиями могли закончиться ожирением в 14 лет. Из-за того, что Лиза Пескова в подростковом возрасте не контролировала питание и не занималась физкультурой, ее тело превратилось в "мешок", а кожа покрылась высыпаниями.
Лиза решила показать на своем примере, как меняется внешний вид, когда начинаешь следить за собой. По словам Песковой, ей было достаточно сложно бороться с лишним весом из-за предрасположенности к полноте. Только в 16 лет удалось избавиться от злополучных килограммов. С тех пор внешний вид дочери Дмитрия Пескова несколько раз претерпевал изменения. Девушка дважды набирала и сбрасывала вес.
"Я практически никогда не взвешиваюсь и сужу по виду в зеркале и одежде. Я открытый противник того, что сегодня называется бодипозитивом. Уж извините, принимать себя с лишним весом, животом и пухлыми руками я не могу", – заявила дочь пресс-секретаря президента России.
Как пишет "Экспресс газета", в подтверждение своих слов Лиза показала фотографии, которые были сделаны несколько лет назад. Тогда девушка работала в офисе и набрала десять килограммов из-за сидячего образа жизни.
Пескова назвала секретный метод, позволяющий ей сохранять шикарную фигуру уже долгое время. Девушка заявила, что интервальное голодание стало для нее настоящим спасением. Этот метод включает в себя различные временные перерывы в приеме пищи. Дочь пресс-секретаря 16 часов воздерживается от еды, а в течение восьми питается небольшими порциями, сохраняя дневную норму калорий.
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