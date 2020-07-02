Памела Андерсон снялась обнаженной в честь 53-летия

Памела Андерсон накануне отпраздновала 53-й день рождения. Звезда "Спасателей Малибу" сделала подарок своим подписчикам в "Инстаграм" и опубликовала фотографию в обнаженном виде.

На снимке знаменитая блондинка лежит на животе на кровати. Лицо дивы наполовину закрыто волосами, а взгляд отведен в сторону. Постель усыпана лепестками роз, бутоны цветков аккуратно прикрывают интимные части тела.

Памела Андерсон поблагодарила фанатов за поздравления. В комментариях к фотографии поклонники сравнили актрису с другой культовой блондинкой – Мэрилин Монро. "Люблю тебя!", "Счастливого дня рождения женщине, которая изменила мою жизнь", "Вы невероятная", "Спасибо за то, что делаете в защиту животных!" – отметили фолловеры.

Несмотря на то, что звезда разменяла шестой десяток, она не перестает сниматься обнаженной. Актриса постоянно работает над фигурой, поэтому ей удалось сохранить тело в невероятной форме – если не знать, сколько Памеле Андерсон лет, легко перепутать диву с молоденькой девушкой.

Кстати, с личной жизнью у звезды тоже все в порядке – от поклонников нет отбоя. В начале этого года актриса в пятый раз вышла замуж за продюсера Джона Питерса. Однако через 12 дней пара подала на развод. Правда, позже появилось сообщение, что брак не был зарегистрирован официально.