"Отвратительный вкус": Миддлтон в дешевых серьгах разнесли в пух и прах

Несколько дней назад герцог и герцогиня Кембриджские провели видеоконференцию с участниками волонтерского движения под названием Shout. Члены королевской семьи поблагодарили добровольцев за помощь в борьбе с распространением COVID-19 в Великобритании.
Для разговора Кейт Миддлтон выбрала белую блузку бренда M.I.H Jeans, стоимость которой составляет 255 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей. – Прим. ред). Строгий образ жена принца Уильяма дополнила дешевыми серьгами из магазина Accessorize за пять фунтов стерлингов (430 рублей).
Британцы раскритиковали украшение герцогини. "У Кейт отвратительный вкус. Она, наверное, думает, что чем больше серьги, тем лучше. Удивительно, как женщина с таким воспитанием может носить такую безвкусицу. Это ужасно", – разнес знаменитость один из пользователей Сети.
В апреле этого года герцогиня появилась в одежде, приобретенной в масс-маркете. Кейт Миддлтон поговорила с детьми, чьи родители борются с коронавирусом. Тогда она надела желтую рубашку Zara. Отмечается, что стоимость изделия на официальном сайте бренда составляет 29 фунтов стерлингов (2 750 рублей).
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