"Мне было очень больно": отвергнутая и оплеванная Маркл обнажила душу

Бывшая актриса поделилась с поклонниками болью. Меган Маркл рассказала, как стала жертвой травли.

На фоне массовых протестов в США в социальных сетях распространилась видеозапись с герцогиней Сассекской, где она затрагивает проблему расизма. В ролике знаменитость признается, что сильно пострадала из-за своего смешанного происхождения.

"Многие люди не понимали, какого я происхождения, и из-за этого меня часто отвергали. Я слышала в свой адрес оскорбительные шутки или слова, и мне было очень больно. А пару лет назад кто-то назвал мою мать на букву "Н", – обнажила душу знаменитость.

Вопреки травле она гордится своим происхождением. Меган Маркл выразила надежду, что ко времени рождения ее детей люди откажутся от стереотипов и предубеждений и станут более открытыми. "Они должны понять, что смешение рас – это красиво и очень интересно", – заключила она.

Отметим, что ролик был снят еще в 2012 году в рамках благотворительного проекта I Won't Stand For ("Я не буду терпеть" – Прим.ред.) организации Erase the Hate ("Уничтожить ненависть" – Прим.ред), которая борется с расизмом.

Напомним, акции протеста в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после жесткого задержания полицейскими. Один из правоохранителей сдавливал его шею коленом несколько минут, несмотря на то что Флойд не сопротивлялся. В результате он потерял сознание и позднее скончался.