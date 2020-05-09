Взбесившаяся Водонаева требует сурово наказать Малышеву

Алена Водонаева раскритиковала спорное заявление доктора о коронавирусе как о “чуде чудесном”. Модель хочет привлечь ведущую к ответственности.



Скандальная телеведущая Алена Водонаева готова на все, чтобы раскрутить свой YouTube-канал. Лавры миллионеров-блогеров явно не дают теледиве покоя. Число подписчиков на ее канале (весьма скромное по меркам годящихся Водонаевой в дети талантливых ютюбщиков) заставляет знаменитость идти на все новые провокации.

Пару месяцев назад зажженная на "Доме-2" звезда оскандалилась, нелестно высказавшись о российских семьях. Водонаева попросту обхамила малообеспеченных россиян и призвала не тратить госденьги на их поддержку, мотивируя это тем, что материнский капитал заставит "быдло рожать детей". Скандал дошел до самых верхов власти, что явно дало ведущей стимул действовать дальше. Недавно она решила пойти по стопам звезд Голливуда и создать российского Вайнштейна из вице-президента Академии Российского телевидения Александра Митрошенкова. Теперь Водонаева взялась за телеведущую Елену Малышеву.

Эпатажная звезда в ролике на своем YouTube-канале обвинила доктора медицинских наук Елену Малышеву в создании фейков о коронавирусе. Водонаева припомнила высказывание Малышевой о вирусе как о "чуде чудесном", которое не несет угрозы для детей. Как отметила модель, заявления доктора по поводу нулевой смертности детей от коронавируса противоречат статистике Министерства здравоохранения РФ.

"Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?" – вопрошает Водонаева. По ее мнению, за такие заявления врач должна понести наказание.

Напомним, Елена Малышева ранее прокомментировать уровень угрозы новой инфекции для человечества. Она назвала ее одним из самых прекрасных вирусов, пояснив свое высказывание тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса – 79,5 года, а дети из-за него практически не болеют.