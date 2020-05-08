Роскошный особняк Принца Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелесе: 8 спален и 12 ванных комнат

Журналисты выяснили точное место жительства принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские арендовали огромный особняк у популярного продюсера и актера Тайлера Перри.

Гарри, Меган и их годовалый сын Арчи поселились в Лос-Анджелесе, в комплексе Беверли-Ридж. В распоряжении четы оказался огромный дом с бассейном на участке.

Здание построено в тосканском стиле. Оно вмещает в себя восемь спален, 12 ванных комнат и бог знает что еще.

Особняк хорошо охраняется. Попасть на территорию поместья можно только миновав два пункта охраны.

Беверли-Ридж – это идеальное место для внука британской королевы и его семьи, ведь там он может наслаждаться приватностью. Соседи герцога и герцогини Сассекских – неприлично богатые и далекие от шоу-бизнеса люди, поэтому сплетничать о Гарри и Меган никто не будет. В комплексе всего 14 домов.

Особняк, который на время стал гнездышком для августейшего семейства, принадлежит продюсеру и актеру Тайлеру Перри. Примерная стоимость этой усадьбы 18 миллионов долларов. Арендовать такое жилище можно за 20-40 тысяч долларов в месяц.

Поговаривают, что найти дом принцу Гарри и Меган Маркл помогла американская телеведущая Опра Уинфри. Знаменитости вместе работают над документальным проектом. Именно Опра познакомила внука королевы с Тайлером.

