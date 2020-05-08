Роскошный особняк Принца Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелесе: 8 спален и 12 ванных комнат

Гарри, Меган и их годовалый сын Арчи поселились в Лос-Анджелесе, в комплексе Беверли-Ридж. В распоряжении четы оказался огромный дом с бассейном на участке.
Здание построено в тосканском стиле. Оно вмещает в себя восемь спален, 12 ванных комнат и бог знает что еще.
Особняк хорошо охраняется. Попасть на территорию поместья можно только миновав два пункта охраны.
Беверли-Ридж – это идеальное место для внука британской королевы и его семьи, ведь там он может наслаждаться приватностью. Соседи герцога и герцогини Сассекских – неприлично богатые и далекие от шоу-бизнеса люди, поэтому сплетничать о Гарри и Меган никто не будет. В комплексе всего 14 домов.
Особняк, который на время стал гнездышком для августейшего семейства, принадлежит продюсеру и актеру Тайлеру Перри. Примерная стоимость этой усадьбы 18 миллионов долларов. Арендовать такое жилище можно за 20-40 тысяч долларов в месяц.
Поговаривают, что найти дом принцу Гарри и Меган Маркл
помогла американская телеведущая Опра Уинфри. Знаменитости вместе работают над
документальным проектом. Именно Опра познакомила внука королевы с Тайлером.
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