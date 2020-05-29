Возлюбленная Илона Маска выставила на продажу часть своей души

32-летняя избранница изобретателя Илона Маска удивила общественность своим заявлением. Певица Граймс решила продать часть своей души за 10 миллионов долларов.

Покупатель души возлюбленной Илона Маска получит документ, в котором будет обговорено, какой именно частичкой Граймс он владеет. Певица подключила к процессу юристов. Помимо приобретенного "товара" человек получит картину девушки, которую она написала десять лет назад.

Онлайн-аукцион уже начался. Он проходит в рамках персональной арт-выставки до конца августа на сайте Maccarone. Кроме того, совершить сделку можно на Gallery Platform до 3 июня.

Граймс призналась, что прежде всего является художником, а не певицей, ведь картины она начала писать еще до увлечения музыкой. Одна из работ девушки весьма особенная. Картина называется Selling Out. Именно к ней и прилагается часть души.

Избранница Маска связала этот момент с мыслью о том, что художник, когда продает картину, отдает частичку себя. Именно поэтому Граймс не стала заниматься благотворительностью и выставила на продажу душу.

Напомним, в начале этого года Граймс родила от Илона Маска сына. Малыша назвали очень необычным именем – XÆA-XII (Ксайэй-Твэлв).