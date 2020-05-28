Разумовская из "Солдаток" получила предложение руки и сердца прямо на шоу

На протяжении всего шоу поклонники с удовольствием наблюдают за развитием отношений старшины Романа Радченко и участницы Даши Разумовской. Как раз к завершающему эпизоду шоу мужчина осознал серьезность своих чувств и готов к решительным действиям.
Роман собирается сделать предложение Даше. Согласится ли Разумовская связать свою жизнь с Радченко, зрители узнают уже в это воскресенье.
Отметим, что незадолго до съемок в шоу Даша Разумовская пережила болезненное расставание с возлюбленным. В интервью девушка признавалась, что физические нагрузки, которым их подвергают на проекте, вытесняют душевную боль.
Отношения участницы реалити-сериала "Солдатки" длились два года. По словам Даши, идиллии мешала мама избранника. Потенциальная свекровь была ею недовольна. Женщина считала, что ее отпрыск может привести в дом невесту побогаче. "Хотя он учился и нигде не работал", – добавила Разумовская.
После разрыва бывший избранник некоторое время изводил Дарью. Постоянно напоминал о себе сообщениями и звонками. Чтобы испортить настроение девушке, парень присылал фото, на которых развлекался с другими барышнями.
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