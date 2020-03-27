Зрители о новом шоу ТНТ с участием молодых красоток: Чую, будет много слез и нытья

29 марта в 19:00 на ТНТ стартует новое шоу "Солдатки". В проекте 12 участниц. Молодые красавицы отказались от привычной жизни, чтобы почувствовать себя настоящими защитниками Родины.
По замыслу авторов, фабула каждой серии будет строиться вокруг отдельно взятых героинь. Зрители смогут проследить, как дисциплина и труд меняют участниц. "Солдаток" научат обращаться со стрелковым оружием, боевыми гранатами, гранатометами, управлять БТР.
Сериал снимался без сценария. Все, что происходит на экране, – реальность. Участницы пройдут настоящую армию, без гаджетов, салонов красоты и тусовок.
Зрители телеканала ТНТ с нетерпением ждут выхода реалити-сериала на экраны. Две тысячи человек уже посмотрели трейлер нового проекта на "Ютуб". Комментарии самые разные, но больше, конечно, положительных.
"Помню фильм солдаты, ностальгия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жду недождусь, девки в армии уууух", "Чую будет много слез и нытья))", "Будет круто, крутая комедия", "Жду не дождусь премьеры", – пишут пользователи Сети.
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