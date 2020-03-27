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Сериалы

Зрители о новом шоу ТНТ с участием молодых красоток: Чую, будет много слез и нытья

Фото: пресс-служба
В Сети появился новый треллер реалити-сериала "Солдатки" телеканала ТНТ. Зрители с нетерпением ждут первую серию.
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29 марта в 19:00 на ТНТ стартует новое шоу "Солдатки". В проекте 12 участниц. Молодые красавицы отказались от привычной жизни, чтобы почувствовать себя настоящими защитниками Родины.

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По замыслу авторов, фабула каждой серии будет строиться вокруг отдельно взятых героинь. Зрители смогут проследить, как дисциплина и труд меняют участниц. "Солдаток" научат обращаться со стрелковым оружием, боевыми гранатами, гранатометами, управлять БТР.

Сериал снимался без сценария. Все, что происходит на экране, – реальность. Участницы пройдут настоящую армию, без гаджетов, салонов красоты и тусовок.

Зрители телеканала ТНТ с нетерпением ждут выхода реалити-сериала на экраны. Две тысячи человек уже посмотрели трейлер нового проекта на "Ютуб". Комментарии самые разные, но больше, конечно, положительных.

"Помню фильм солдаты, ностальгия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жду недождусь, девки в армии уууух", "Чую будет много слез и нытья))", "Будет круто, крутая комедия", "Жду не дождусь премьеры", – пишут пользователи Сети.

Автор: 27 марта 2020, 17:10

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