Стала носителем чипа: народ покрутил у виска после откровений Литвиновой

Рената Литвинова заговорила на странные темы. В своем инстаграм-аккаунте актриса, которая всегда казалась поклонникам интеллигентной и умной, подняла тему чипирования.
Недавно знаменитости приснился сон о том, как в нее вживляли чип. Ренате пришлось вырезать из себя устройство и вставить в кошку, которая уже стала носителем такого девайса. Актриса задалась вопросом, как относиться к теме чипирования. "Всех оцифровать, как на "карте мародеров?"– поинтересовалась Литвинова.
Некоторые пользователи Сети всерьез начали отвечать Ренате и высказывать свое мнение насчет чипов. Другие не поняли актрису и откровенно высмеяли написанную Литвиновой историю.
"Билл Гейтс заявил, что вживляться в голову будет не только Чип, но и Дейл, а некоторым идиотам еще и Гайка"; "Ну вот и вас зомбировали", – отметили подписчики. Один из фолловеров сравнил Ренату с Викторией Боней, которая в последнее время слишком много говорит о теориях заговора. "Виктория Боня, отдай Ренате телефон", – пошутил пользователь Сети.
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