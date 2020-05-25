Стала носителем чипа: народ покрутил у виска после откровений Литвиновой

Рената Литвинова всегда была загадочной дамой. Но на этот раз актриса повергла в шок поклонников.

Рената Литвинова заговорила на странные темы. В своем инстаграм-аккаунте актриса, которая всегда казалась поклонникам интеллигентной и умной, подняла тему чипирования.

Недавно знаменитости приснился сон о том, как в нее вживляли чип. Ренате пришлось вырезать из себя устройство и вставить в кошку, которая уже стала носителем такого девайса. Актриса задалась вопросом, как относиться к теме чипирования. "Всех оцифровать, как на "карте мародеров?"– поинтересовалась Литвинова.

Некоторые пользователи Сети всерьез начали отвечать Ренате и высказывать свое мнение насчет чипов. Другие не поняли актрису и откровенно высмеяли написанную Литвиновой историю.

"Билл Гейтс заявил, что вживляться в голову будет не только Чип, но и Дейл, а некоторым идиотам еще и Гайка"; "Ну вот и вас зомбировали", – отметили подписчики. Один из фолловеров сравнил Ренату с Викторией Боней, которая в последнее время слишком много говорит о теориях заговора. "Виктория Боня, отдай Ренате телефон", – пошутил пользователь Сети.