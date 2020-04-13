Литвинова с женой Эрнста получили "посмертные ранения"

Рената Литвинова училась на сценариста и никогда не считала себя театральной актрисой. Поэтому когда в 2004 году Олег Табаков приглашал ее сыграть роль помещицы Раневской в чеховской комедии "Вишневый сад" на сцене Художественного театра, главная "богиня" нашего кино долго сомневалась.

Зато потом спектакль с аншлагами шел на сцене МХТ имени Чехова 15 сезонов. Вскоре там же появились и "Шага", и "Свидетель обвинения", и "Северный ветер". Везде Рената была бесподобна – и везде она оставалась Ренатой с фирменными жестами, тембром голоса, интонациями. Зритель шел смотреть на нее как на яркого персонажа эпохи, как на диву – то ли слегка безумную, то ли гениальную.

Уже этой осенью в Театре на Малой Бронной, которым теперь руководит самый неординарный и концептуальный столичный режиссер Константин Богомолов, Рената Литвинова представит очередной проект – авторский спектакль с несколько странным, но вполне в духе звезды названием "Посмертные ранения".

Сегодня актриса, режиссер и сценарист заканчивает работу над пьесой и вскоре приступит к репетициям. "Перед самым карантином я провела кастинг актеров на роли, утвердив костяк старейшин – Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева, – рассказала Литвинова. – Также я пригласила своих актеров-соратников, с которыми работаю давно – Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция – начнутся репетиции моей новой пьесы о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия. И это будет жанровый спектакль, с перестрелками, погонями, смертью и любовью".