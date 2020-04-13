Литвинова с женой Эрнста получили "посмертные ранения"

Зато потом спектакль с аншлагами шел на сцене МХТ имени Чехова 15 сезонов. Вскоре там же появились и "Шага", и "Свидетель обвинения", и "Северный ветер". Везде Рената была бесподобна – и везде она оставалась Ренатой с фирменными жестами, тембром голоса, интонациями. Зритель шел смотреть на нее как на яркого персонажа эпохи, как на диву – то ли слегка безумную, то ли гениальную.
Уже этой осенью в Театре на Малой Бронной, которым теперь руководит самый неординарный и концептуальный столичный режиссер Константин Богомолов, Рената Литвинова представит очередной проект – авторский спектакль с несколько странным, но вполне в духе звезды названием "Посмертные ранения".
Сегодня актриса, режиссер и сценарист заканчивает работу над пьесой и вскоре приступит к репетициям. "Перед самым карантином я провела кастинг актеров на роли, утвердив костяк старейшин – Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева, – рассказала Литвинова. – Также я пригласила своих актеров-соратников, с которыми работаю давно – Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция – начнутся репетиции моей новой пьесы о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия. И это будет жанровый спектакль, с перестрелками, погонями, смертью и любовью".
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Самый красивый певец
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Не помыла руки
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Анатолий