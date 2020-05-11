Скоро все закончится: дочь Заворотнюк переживает из-за болезни

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" обратилась в своем инстаграм-аккаунте к подписчикам. Она уверена, что совсем скоро эпидемия COVID-19 закончится и все будет как прежде.
Анна Заворотнюк выразила надежду, что у фолловеров положительный настрой. Сама она переживает из-за страшной болезни, охватившей мир, но оптимизма не теряет.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк, согласно последним данным, находится дома. Несмотря на то, что актрисе стало значительно лучше, ее состояние контролируют врачи. Недавно стало известно, что семье пришлось продать дом в Ялте, чтобы оплатить лечение рака.
Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк тщательно оберегает право актрисы на конфиденциальность личной информации. Близкие крайне редко делятся новостями о ее самочувствии, из-за чего в Сети периодически возникают различные слухи и сплетни и состоянии здоровья звезды.
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