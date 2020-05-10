Принц Гарри и Меган Маркл скрылись на частном самолете

Журналистам рассказали, в каких условиях проходил переезд герцогов Сассекских. Супруги предпочли, чтобы перелет проходил в строжайшей секретности.

Меган Маркл и принц Гарри ведут самостоятельную жизнь с 1 апреля. Они временно обосновались в Лос-Анджелесе на вилле магната Тайлера Перри. Особняк стоит порядка 18 миллионов долларов. Меган неслучайно выбрала Голливуд новым местом жительства, потому что там живут ее подруги Серена Уильямс и Эбигейл Спеснер.

На днях стало известно, как именно герцоги Сассекские смогли добраться до США в марте. Оказывается, они вылетели из Великобритании на частном самолете Тайлера. Стоимость джета – 120 миллионов фунтов стерлингов. Меган и Гарри по пути сделали несколько остановок и только потом добрались до Калифорнии. Никто не знал об их путешествии в этот день.

Напомним, новая жизнь для герцогов Сассекских стала настоящим испытанием. Супруги потратили баснословную сумму денег на телохранителей. Также Меган ввязалась в судебные разбирательства. Она подала в суд на журналистов, которые ранее без разрешения опубликовали ее переписку с отцом. Говорят, Гарри начал скучать по королевской семье. Маркл переживает, что принц в какой-то момент сорвется в Великобританию.