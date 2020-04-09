Пластическая операция? Рудковская изменилась до неузнаваемости

Многие сетуют из-за того, что стали хуже выглядеть, находясь на карантине. Но продюсер Яна Рудковская показала другой пример.

Поклонники отметили, что за время пребывания на самоизоляции супруга фигуриста Евгения Плющенко стала выглядеть значительно моложе. Пользователи Сети недоумевают, как светской львице это удалось.

Накануне Рудковская опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте. На фото Яна запечатлена в халате и с полотенцем на голове. При этом она ярко накрашена. Жена спортсмена держит в руках тарелку с макаронами, накручивая их на вилку.

"Зaпрещенка в ход пошла. Ну что же я, не человек что ли? Имею право!" – оправдалась за поедание высокоуглеводной продукции продюсер.

Но фолловеры спустили это с рук Рудковской. Зато отметили, что Яна подозрительно свежо выглядит. Многие даже задумались, а не сделали ли светская львица пластическую операцию, сообщает "Экспресс газета". Ведь на самоизоляции она находится уже месяц, за это время легко можно было успеть прибегнуть к помощи хирургов. Отеки бы сошли всего за пару недель, и сейчас бы как раз наступило время, чтобы хвастаться обновленным лицом.