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Пластическая операция? Рудковская изменилась до неузнаваемости

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие сетуют из-за того, что стали хуже выглядеть, находясь на карантине. Но продюсер Яна Рудковская показала другой пример.
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Поклонники отметили, что за время пребывания на самоизоляции супруга фигуриста Евгения Плющенко стала выглядеть значительно моложе. Пользователи Сети недоумевают, как светской львице это удалось.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Накануне Рудковская опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте. На фото Яна запечатлена в халате и с полотенцем на голове. При этом она ярко накрашена. Жена спортсмена держит в руках тарелку с макаронами, накручивая их на вилку. 

"Зaпрещенка в ход пошла. Ну что же я, не человек что ли? Имею право!" – оправдалась за поедание высокоуглеводной продукции продюсер. 

Но фолловеры спустили это с рук Рудковской. Зато отметили, что Яна подозрительно свежо выглядит. Многие даже задумались, а не сделали ли светская львица пластическую операцию, сообщает "Экспресс газета". Ведь на самоизоляции она находится уже месяц, за это время легко можно было успеть прибегнуть к помощи хирургов. Отеки бы сошли всего за пару недель, и сейчас бы как раз наступило время, чтобы хвастаться обновленным лицом.

Автор: 9 апреля 2020, 16:32
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Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
Убрала челку, сделала операцию на веки, пластика лба, лицо, однозначно, после операции! Все прекрасно! Есть возможность,почему не сделать лицо? Яна не следила за собой, а сейчас похорошела!
гостья
Ответить
Дурачье! Отфотошопилась маникюрша!
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