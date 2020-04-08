"За оскорбления должен быть уголовный срок": затравленная Рудковская встала на тропу войны

Яна Рудковская высказалась на тему травли в Сети. Женщина призналась, что устала от оскорблений анонимов. Она уверена, что только несчастные люди способны на необоснованную ненависть к селебрити.

Светлана Бондарчук решила обсудить с подругами эйджизм – дискриминацию по возрасту. Тема стала особенно популярной после ряда скандальных публикаций в соцсетях российских светских львиц категории 40+. Женщин травили за то, что они выложили в инстаграм-аккаунты свои фото в обнаженном виде. Основной аргумент народа был в том, что "увядшим красоткам" лучше бы внуков нянчить, а не молодиться. Как говорила героиня Лии Ахеджаковой в "Служебном романе", пенсия на горизонте, и она туда же.

Бондарчук решила растолковать невеждам, почему не стоит травить людей за возраст. Одной из героинь авторской программы "Света вокруг света" стала Яна Рудковская, которая не понаслышке знает, что такое ненависть подписчиков. Продюсера периодически распинают то за роскошные завтраки, то за отфотошопленные фотографии, то за молодого мужа и маленького сына.

Женщина призналась, что впервые столкнулась с травлей около двух лет назад, когда в комментариях к снимкам в "Инстаграм" стали массово появляться негативные сообщения. "Мне стали писать: "Да что ты, бабка!", "Одела купальник, одень юбку длиннее!", "Что ты свои ноги увеличиваешь-укорачиваешь", "Да ты старуха, у тебя муж молодой". Сорри, какая я бабка? Какая старуха? Я вешу 52 килограмма при росте метр шестьдесят восемь", – рассказала Рудковская.

Яна отметила, что до сих пор не может понять, зачем эти люди появляются в ее жизни. Она не считает нужным спорить с хейтерами, поэтому просто блокирует им доступ к странице.

Рудковская вспомнила случай полугодовой давности, когда некая организация "Праведница Анна" развернула в Сети травлю ее семьи. Анонимы даже перешли к угрозам – они заявляли, что похитят и убьют сына продюсера. Светская львица обратилась в полицию и нашла этих людей, которые сейчас уже находятся под следствием. Несмотря на то, что они извинились перед семьей Рудковской и Плющенко, женщина не собирается их прощать. Звезда уверена: за любое оскорбление нужно платить. Знаменитость недовольна, что в России до сих пор нет инструмента воздействия на хейтеров.

"Должно быть законодательство, уголовный кодекс. За угрозы в соцсетях, за оскорбления, за травлю должен быть уголовный срок. То есть первый, например, условный, второй – уже реальный", – отметила в разговоре с Бондарчук Рудковская.



