"Какая же она прекрасная": Навка показала Заворотнюк

Знаменитости пытаются развлечься на карантине, который объявлен в связи с пандемией коронавируса. Кто-то с головой ушел в воспитание детей, кто-то открыл в себе незаурядные кулинарные способности, кто-то добрался до книг.
А вот прославленная фигуристка Татьяна Навка решила предаться ностальгии. Она обнародовала архивное видео времен шоу "Ледниковый период". Спортсменка показала номер, где ее партнером был актер Егор Бероев. Он подменил своего коллегу Марата Башарова, который сломал ногу и не смог участвовать в телепроекте.
"Талантливый, креативный, галантный и безумно творческий человек, с которым на льду можно сыграть сцену из фильма или даже целый спектакль! Вот такой у нас получился эксцентричный, милый и смешной номер!" – рассыпалась в комплиментах Татьяна Навка.
В ролике отметилась и актриса Анастасия Заворотнюк, которая была ведущей шоу. "Очень рада видеть на этом видео Настю в работе. Какая же она прекрасная, яркая, эмоциональная и светлая. Надеюсь и верю, что она со всем справится, и мы обязательно увидим ее на экране и на сцене!" – выразила надежду фигуристка.
О тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк заговорили летом прошлого года. По некоторой информации, речь идет о раке. Отметим, что близкие – муж, фигурист Петр Чернышев, дети Анна и Майк, мать Валентина Борисовна – предпочитают не распространяться о том, как себя чувствует актриса. Однако они не отрицают, что Заворотнюк борется с серьезной болезнью.
3 апреля артистке исполнилось 49 лет. Звезду поздравили многие почитатели ее таланта. Некоторым Анастасия Заворотнюк ответила лично. Фанаты посчитали это добрым знаком и теперь с нетерпением ожидают, когда она сделает официальное заявление о своем состоянии.
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