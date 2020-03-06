После развода ведущая Первого канала показала фото из роддома

Ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Ирина Муромцева – одна из самых закрытых личностей на отечественном ТВ. О ее жизни крайне мало известно. Она почти никогда не дает интервью, не посещает светских мероприятий. Но на сей раз Ирина решила сделать исключение. Она выложила снимок, сделанный в роддоме. На фото телеведущая запечатлена лежащей на койке с запеленутым кричащим ребенком.
"По-моему, дети приходят, когда Господь от твоей души ждет решений и выборов, которые дают тебе шанс перейти на совершенно другой уровень. Стать разумнее, осознаннее, добрее (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ирина Муромцева.
На фотографии рядом с ведущей запечатлена ее дочь Александра. "Сегодня одному из моих Любимых Учителей – 7 лет. Каждый день не устану повторять ей спасибо за то, что Она есть в моей жизни😇 Сашуля – 100%-ный мудрец, и мне очень хочется, чтобы ее ум и доброта принесли счастье ей и этому миру", – выразила надежду популярная ведущая.
В заключение Ирина Муромцева обратилась к самой имениннице: "Будь здорова и радостна, моя девочка! С днем рождения! Вперед, мой ангел! Я очень тебя люблю и всегда рядом!!!" Отметим, что Александра появилась в союзе телеведущей с продюсером Максимом Волковым. К слову, осенью прошлого года стало известно, что супруги решили оформить развод. По некоторым данным, Ирина Муромцева подала иск в судебный участок №217 Гагаринского района.
Кстати, у ведущей Первого канала не один ребенок. От первого брака у Ирины Муромцевой есть взрослая дочь Любовь. Девушке 18 лет. Ее отцом является некий предприниматель, о котором мало известно.
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