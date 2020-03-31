"Это неправильно, неполноценно": Рианна собралась рожать

Барбадосская певица Рианна снялась для обложки британского Vogue. В интервью артистка сделала неожиданное заявление.

По словам исполнительницы, в ближайшее время она планирует стать мамой. 32-летняя звезда хочет минимум троих малышей, в идеале – четверых.

Примечательно, что для Рианны не имеет значения наличие супруга или просто возлюбленного. Она уверена, что можно дать полноценное воспитание и без участия второго родителя. По мнению светской львицы, единственным обязательным фактором является любовь, в которой так нуждается каждый ребенок.

"Общество давит на нас и говорит, что воспитывать ребенка без отца – это неправильно, неполноценно. Но единственное, что имеет значение, это счастье, это здоровые отношения между родителем и ребенком", – высказалась Рианна.

Материнство исполнительница сравнила с ведением бизнес-процессов. Ведь мировая знаменитость занимается не только музыкой. Она также выпускает свой бренд косметики и линию нижнего белья.

"Это все равно, что иметь кучу детей, и вам нужно заботиться о них всех", – объяснила барбадосская певица.