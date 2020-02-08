Собчак прошлась по Рудковской из-за жестокого обращения с сыном

Ксения Собчак стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. В частности, знаменитость заявила, что не поддерживает Яну Рудковскую.
"Нет, я не Яна Рудковская, нет. Я вот против прямо такого жесткого воспитания спортом", – заявила Ксения Собчак. Отметим, что продюсера и фигуриста Евгения Плющенко пошел по стопам отца и профессионально занялся фигурным катанием.
Также Ксения Собчак высказалась по случаю скорой премьеры шоу "Док-Ток", в котором является ведущей. Премьера программы состоится 10 февраля на Первом канале. В центре внимания программы окажутся громкие истории, вызвавшие большой общественный резонанс.
По словам Ксении Собчак, формат "Док-Тока" станет для телевидения беспрецедентным. Она сообщила, что это смесь документальной журналистики и развлечения.
Телезвезда затронула и более личные темы. Так, например, Ксения Собчак рассказала о том, как отдохнула на новогодних праздниках в Куршевеле с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Она похвасталась успехами трехлетнего наследника. "Первые три дня, мне кажется, он думал: "Господи, за что я попал в эту семью?! Что ж я сделал в этой жизни?" Но через три дня ему понравилось", – поделилась знаменитость.