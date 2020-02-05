Ксению Собчак поймали на наглом воровстве

По данным телеграм-канала "Медиакиллер", ведущая украла формат передачи. Речь идет о проекте Первого канала с Ксенией Собчак и Александром Гордоном "Док Ток".
По данным авторов канала, этот формат, вплоть до названия, нагло сворован у RTVI. "У них уже есть программа Doc Talk, тоже с двумя ведущими, тоже с мужчиной и женщиной. Волшебно, конечно", – пишет "Медиакиллер".
Напомним, ранее громкий скандал прогремел между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. Первая припомнила коллеге все промахи. Например, то, что Ксения до сих пор ведет шоу "Дом-2", "весь ее удел – это обсуждение недоумков и присюсюкивание их словом "Мася".
Отметим, что Ксения Собчак часто попадает в неприятные ситуации, которые потом обсуждает вся страна. Как писали "Дни.ру", недавно телеведущая отличилась, устроив разборки в самолете. Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург. Однако, по словам пассажиров, вылет самолета задержали. Персонал лайнера попросил пассажиров оставаться пристегнутыми, но журналистка отказалась выполнять требования. В итоге звезду пришлось высадить.
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