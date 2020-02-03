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Шоу-бизнес

"Был неверен с самого начала": вскрылись сенсационные данные о союзе Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появилась информация о том, что Константин Богомолов неверен жене, скандально известной ведущей Ксении Собчак. Однако разводиться с гламурной блондинкой, говорят, режиссер не собирается.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов оформили отношения в сентябре 2019 года. С тех пор в Сети то и дело муссируются данные о коварных планах режиссера. Якобы тот окольцевал влюбленную по уши Ксюшу ради того, чтобы наложить лапу на часть ее внушительного состояния. Дескать, именно благодаря скандальному флеру Собчак известный в тесном кругу режиссер обрел поистине всероссийскую популярность, что якобы открыло ему двери.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Теперь говорят, что Константин неверен жене. Данные распространил телеграм-канал "Модные хроники Злой Киски" со ссылкой не некий закрытый телеграм-аккаунт. "Богомолов был неверен Собчак с самого начала, и даже брак на богатой (пока) Ксении его не остановил", – сообщает источник.

Известно имя предполагаемой любовницы. "У Константина давний роман с продюсером и актрисой, которая сыграла одну из ролей в Содержанках, Ириной Сосновой. Недавно их застали за совсем не невинной беседой со страстными объятиями в одном из ресторанов столицы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – передает телеграм-канал.

Впрочем, согласно вскрывшимся сенсационным данным, с Собчак Богомолов расставаться не собирается. "Но за Ксению Богомолов продолжает держаться. К красивой жизни быстро привыкаешь, а доходы Ксении превышают Константина в десятки раз. Возможно, скоро Ксения, как и Лолита (Милявская. – Прим. ред.), начнет спонсировать любовные утехи мужа?" – задается риторическим вопросом источник.

От себя же авторы "Злой Киски" обратились к самой Ксении Собчак: "Неужто все так и обстоит в семье Собчак и Богомолова? Ксения, дадите нам комментарий?". Пока скандально известная телеведущая ничего не ответила.

Автор: 3 февраля 2020, 15:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

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