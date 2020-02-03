"Куда мне с барыней тягаться?": Поклонская осадила наглую Собчак

Депутат Государственной думы от Республики Крым выложила на своей странице в "Инстаграм" несколько новых кадров. Девушка предстала перед подписчиками с идеальной укладкой и ярким макияжем. Из одежды на Наталье был модный пиджак свободного кроя в мелкую клетку и мини-юбка.
"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну я ведь крымская "няш-мяш", – подписала пост девушка. Ксения Собчак решила прокомментировать новую фотографию народной избранницы. "Поклонская в игривом настроении", – едко заметила "блондинка в шоколаде" в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".
Как сообщает "Экспресс-газета", на заявление телеведущей Наталья ответила в микроблоге: "Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой". Также она выложила новую фотографию с "голливудской фотосессии".
Подписчики Поклонской бурно отреагировали на перепалку девушек. "Вау... Такую мисс прокурора всея Руси я даже и представить не мог", "Да какая она барыня? Ведет себя как ш****а вокзальная, благородную еврейскую семью опозорила", "Да Собчак вообще лошадь уродливая, куда ей до Вас", – написали поклонники политика.
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