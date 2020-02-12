"Ничего не понимает в танцах и эстраде": продюсер плюнул в лицо Вере Брежневой

На Первом канале состоялась премьера шоу "Dance Революция". "Это проект, в котором принимают участие лучшие танцоры в своих жанрах. Технология "360 градусов" фиксирует каждое движение в режиме реального времени. 128 камер, направленных на участника, дают возможность рассмотреть мельчайшие детали самого зрелищного момента выступления", – рекламируют программу на Первом. Правда, не всем зрителям она пришлась по душе.

Евгений Фридлянд – не последний человек в отечественном шоу-бизнесе. В разное время он продюсировал Валерия Меладзе, Николая Трубача, Бориса Моисеева, Алексея Чумакова. Он занимался телеконкурсом "Народный артист". Поэтому "Dance Революцию" оценивал с профессиональной точки зрения.

"Очень люблю современные танцы и на днях несколько раз пытался включиться на Первый канал и посмотреть танцевальное шоу. Но там нарывался на жюри, – вздыхает Фридлянд. – А жюри таково – заслуженно-любимая артистка Украины Вера Галушко, она же Войченко, она же Кипперман, она же Меладзе, ничего не понимающая ни в танцах, ни в эстраде в целом, и по каким-то причинам обласканная Первым каналом и еще какой-то креативно-смурной молодой человек (танцор Сергей Полунин – Прим. ред.)".

Полунин, впрочем, тоже не впечатлил Фридлянда. Особенно продюсера раздражает тот факт, что танцор "выставляет на передний план тв-картинки внешнюю сторону своей кисти, на которой крупно наколот, именно наколот, а не вытатуирован, герб незалежной – летящий вниз сокол в форме трезубца". "У меня нынче с этим ассоциируется только бардак, майдан, Бандера, русофобия, война и 15 тысяч убитых на Донбассе", – заметил Фридлянд.

Увиденное оставило у Фридлянда тяжелое впечатление. "Зачем все это нужно Косте Эрнсту, я не знаю. Но почему я должен испытывать телевизионно-вечерний дискомфорт за мои и за наши деньги?" – задает он риторический вопрос на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Комментаторы поддержали праведный гнев в отношении Брежневой. "Порядочным, культурным, образованным людям перекрывают кислород, а Галушкам можно... Тошнит уж от них. Ну нельзя же каждый раз слушать и смотреть одних и тех же. Это же тоталитаризм какой–то по мозгам", – пишут люди.