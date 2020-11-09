Брежнева встала грудью за новых солисток "ВИА Гры" после скандала

На днях Композитор и пиар-менеджер женского трио представил публике трех участниц коллектива, заменивших предыдущих солисток. Ими стали София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.
После первого выступления в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале поклонники "ВИА Гры" затравили девушек. Многие считают, что у артисток нет таланта. Вокалисток обвинили в пении под "фанеру".
"Пели они вживую и спели идеально. У девочек потрясающие голоса, и они ими идеально владеют!" – заявила Вера Брежнева. Ранее звезда заверила, что не участвовала в отборе претенденток на место в "ВИА Гре".
Ранее Константин Меладзе признался, что новые участницы поп-группы "ВИА Гры" вдохновили его на создание очередного хита. Продюсер уверен, что частые перемены в составе оживляют рабочий процесс и на дают ему зачахнуть как композитору. Остается только гадать, как долго девушки смогут оставаться на плаву.
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