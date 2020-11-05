Озорная Брежнева пошалила в купальнике

Знаменитая блондинка наполнила инстаграм-канал новым постом. Звезда добавила серию снимков в сплошном черном купальнике. Вера Брежнева надела на ноги массивные белые кроссовки, а волосы забрала в высокий хвост.
На всех фотографиях певица предстала в полный рост. Они далеки от привычных инстаграм-кадров светских львиц. Вместо того, чтобы направлять в камеру томный взгляд и транслировать сексуальность, артистка решила покривляться перед фотографом.
Жена Константина Меладзе и приседала, и размахивала руками, и показывала язык на камеру – развлекалась и зажигала как могла. "Real me" ("Настоящая я", – Прим. ред.), – написала Вера Брежнева к публикации, добавив значок в виде сердца.
Артистка закрыла комментарии к посту, поэтому фанаты не смогли оставить к нему комментарии, чтобы выразить свое мнение. Искренность знаменитости пришлось по нраву ее поклонникам, поэтому публикация получила более 75 тысяч лайков.
Напомним, что недавно поп-дива провела ночь в зале, занимаясь энергичными танцами. 38-летняя блондинка сняла на видео свои эротичные движения под трек "Sestra". Вера Брежнева нередко добавляет в инстаграм-канал кадры без фильтров и ретуши, для съемок она может не краситься и не расчесываться.
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