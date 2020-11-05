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Озорная Брежнева пошалила в купальнике

Озорная Брежнева пошалила в купальнике

Вера Брежнева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Звезда продемонстрировала в Сети не только фигуру, но и внутренний мир. Вера Брежнева порадовала фанатов искренностью.
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Знаменитая блондинка наполнила инстаграм-канал новым постом. Звезда добавила серию снимков в сплошном черном купальнике. Вера Брежнева надела на ноги массивные белые кроссовки, а волосы забрала в высокий хвост.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

На всех фотографиях певица предстала в полный рост. Они далеки от привычных инстаграм-кадров светских львиц. Вместо того, чтобы направлять в камеру томный взгляд и транслировать сексуальность, артистка решила покривляться перед фотографом.

Жена Константина Меладзе и приседала, и размахивала руками, и показывала язык на камеру – развлекалась и зажигала как могла. "Real me" ("Настоящая я", – Прим. ред.), – написала Вера Брежнева к публикации, добавив значок в виде сердца.

Артистка закрыла комментарии к посту, поэтому фанаты не смогли оставить к нему комментарии, чтобы выразить свое мнение. Искренность знаменитости пришлось по нраву ее поклонникам, поэтому публикация получила более 75 тысяч лайков.

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Real me �� #tests #polas #fun

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Напомним, что недавно поп-дива провела ночь в зале, занимаясь энергичными танцами. 38-летняя блондинка сняла на видео свои эротичные движения под трек "Sestra". Вера Брежнева нередко добавляет в инстаграм-канал кадры без фильтров и ретуши, для съемок она может не краситься и не расчесываться.

Автор: 5 ноября 2020, 02:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Самые горячие фото Веры Брежневой

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