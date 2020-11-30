Теперь там гладко: сексуальный Газманов похвастался свежим интимным бритьем

1 декабря Геннадию Хазанову исполнится 75 лет. Этому событию Первый канал посвятил повтор специального выпуска шоу перевоплощений "Точь‑в‑точь". Он вышел в эфир пять лет назад, когда юмористу было 70. И так понравился зрителям, что его решили показать снова.

Одним из самых интересных номеров стало выступление Родиона Газманова в образе Прешес Уильямс, солистки популярной в 80-х диско-группы Eruption. В облегающем шелковом платье с глубоким декольте и накладной грудью сын Газманова был очень хорош!

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"Когда меня позвали сниматься в этой программе, я сказал, что зарекался больше не брить ноги, – признался Родион. – Подошел я к этому выступлению ответственно. Но когда процесс был почти завершен, раздался звонок и мне сказали, что ноги можно не брить. На что я ответил: "Спасибо, но это вы могли мне сказать полторы ноги назад!" В подарок юбиляру Газманов принес шерстяные носки. Очень может быть, что связаны они были из сбритых для выступления волос на ногах певца...

"Ноги я брил три раза в жизни, – признался "Дни.ру". – Родион Газманов. – И все три раза – для создания этого образа на шоу перевоплощений. После этого волос всякий раз отрастало еще больше и были они более жесткими".

Ведущий программы Александр Олешко пришел в "гладкого" восторг от образа Родиона Газманова и рассыпался в комплиментах.

Напомним, в Родион Газманов участвовал во втором сезоне "Точь-в-точь!" и по итогам вошел в тройку лучших исполнителей сезона. Помимо Прешес Уильямс , в этом проекте он еще раз перевоплощался в женщину – становился Дианой Арбениной. А в суперсезоне был и Жанной Агузаровой.