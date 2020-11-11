Пытается вышвырнуть на улицу: племянница в ужасе от происков матери покойного актера Числова

Больше года прошло со дня смерти актера Александра Числова. Но вокруг его семьи и наследства разворачиваются драматические события.



26 октября пришла тревожная весть – ушла и дома и не вернулась 84-летняя мать актера. Она села в такси и уехала в неизвестном направлении. На телефонные звонки не отвечала, дома ее не было.

"Мы сбились с ног в поисках бабушки, – рассказала "Дни.ру" племянница Числова Светлана Адрианова. – В итоге я написала заявление в полицию. И 10 ноября пришел ответ, что бабушку нашли в Северодвинске".

"Все это время в прессе меня поливали грязью. Мол, я ее била, выгоняла из дома, жила за ее счет, – продолжает Светлана. – Все это – ложь. И я подам иски о клевете на все издания и программы, где меня порочили".

Как полагает племянница Числова, вся эта травля – из-за трехкомнатной квартиры в Алтуфьево. В свое время она на законных основаниях купила ее у своего знаменитого дяди. Но теперь мать актера и ее сообщники, по всей видимости, хотят ту квартиру отсудить и оставить Светлану и без недвижимости в Москве, и без денег.

Друг Светланы Сергей Дворцов полагает, что во всех этих кознях можетзамешана адвокат Майя Сандлер. "С ее приходом в семье одни проблемы, – возмущается Сергей. – То, чем занимается этот адвокат, вызывает у меня большие вопросы. И ей еще хватает совести говорить, будто бы мы пиаримся на этой истории. Хотя, уверяю вас, нам есть чем заняться а не ходить просто так по отдалениям полиции и заявлять о пропаже мамы Саши"