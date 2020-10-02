"Он ушел": Вера Брежнева лишилась брата

38-летняя знаменитость вспомнила печальный случай. Когда ей было девять лет, бездомный парень втерся в доверие к ее семье. Родители приютили бездомного 12-летнего мальчика. К слову, у Веры Брежневой есть еще три сестры.
Звезда призналась, что каждый день не могла поверить своему счастью, поскольку теперь у нее был брат, о котором она мечтала. "Но однажды, вернувшись домой, поняли, что его нет. Он ушел и прихватил с собой наше единственное музыкальное сокровище – магнитофон", – поделилась артистка.
Магнитофон "ИЖ305С" определил ее будущую судьбу. Дело в том, что еще в раннем возрасте она заслушивалась музыкальными мелодиями и ритмами. В доме были аудиокассеты с хитами Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы.
Поступок родителей Веры Брежневой, взявших в семью чужого ребенка, растрогал поклонников, "Здоровья вашим родителям! Невероятно добрые люди", – отметил один из фолловеров.
Напомним, ранее Вера Брежнева вспомнила тяжелое детство. Бедность семьи наложила свои отпечатки, и она очень долго не могла почувствовать себя красивой. До прихода в группу "ВИА Гра" девушка страдала от комплексов по поводу собственной внешности. Однако ей удалось поработать над собой и стать одной из самых сексуальных и привлекательных женщин России.
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Не Паша, а Маша!
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
А вы натурал?
Глиобластома
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
ТАТУ
А может включить Нагорный Карабах в состав России?