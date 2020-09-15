Брежнева пожаловалась на тяжелое детство в бедности

В Сети то и дело всплывают фотографии артистки из далеких 90-х. Со снимков на зрителей смотрит уставшая женщина с неудачной стрижкой и в страшных очках. Сложно поверить, что в тот момент Вере Брежневой не было и 20 лет. До прихода в группу "ВИА Гра" девушка страдала от комплексов по поводу собственной внешности.
Путь к любви к себе был непростым, но он успешно пройден, уверена знаменитость. Артистка долго чувствовала себя некрасивой, так как жила в определенных условиях. Семья Веры Брежневой работала на заводе, и денег катастрофически не хватало. Когда девушка выросла, она поняла, что не хочет такого будущего.
У нее не было возможности выражать себя через одежду, как это делали многие подростки. Однако певица уверена, что красивой может быть любая, так как неважно, что человек носит, главное – то, что внутри. Правда, результат возможен только благодаря работе над собой.
Сейчас Веру Брежневу можно назвать одной из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. По словам звезды, секрет ее привлекательности в естественном поведении. Артистка всегда старается оставаться собой и не показывать публике фальшь.
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