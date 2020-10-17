Брежнева всполошила народ откровенным фото

Вера Брежнева считается одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Экс-участница группы "ВИА Гра" впечатляет своей фигурой не только мужчин, но и женщин. Недавний снимок артистки, где она демонстрирует изящные формы, вызвал бурную реакцию у поклонников.

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