Брежнева всполошила народ откровенным фото

С возрастом Вера Брежнева, как хорошее вино, становится только лучше. В последнее время певица стала намного стройнее. Поклонники заметили, что артистка похудела, выглядит более подтянутой благодаря физическим упражнениям.
На недавнем фото в "Инстаграм" Брежнева показала свои красивые ноги и плоский живот. Певица, одетая в эффектное боди с вырезом на животе, запечатлела себя в примерочной магазина одежды. Дополнением к образу стали челси на высокой подошве.
Под снимком артистка отметила, что свет в примерочной очень удачный. "Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", – написала Вера.
Подписчики наградили Брежневу всевозможными комплиментами. "Смотреть можно бесконечно", "смартфон перегрелся от твоей красивой фигуры", – признались пользователи Сети. Однако некоторые не оценили натренированное тело певицы: "Раньше была красивая фигура".
Ранее "Дни.ру" писали, что 19-летняя дочь Брежневой также удивляет народ изящной фигурой. Несомненно, девушка унаследовала ее от матери. Певица гордится наследницей, поэтому иногда публикует ее снимки в своем инстаграм-аккаунте.
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