"Закомплексованный колхоз": Рудковскую грубо припечатали

Блогер обратила внимание, что кадры, которые публикует Яна Рудковская в социальных сетях, разительно отличаются от фотографий, сделанных непрофессионалами. По мнению Лены Миро, музыкальный продюсер использует программы для обработки снимков.
Причина этого кроется в том, что супруга Евгения Плющенко недовольна своей внешностью, уверена блогер. Якобы Яна Рудковская "не нравится себе" и поэтому пытается тщательно скрыть свое настоящее лицо от поклонников.
"Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз.... Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении", – заявила Лена Миро.
Напомним, 2 января Яна Рудковская отметила юбилей. Продюсеру Димы Билана исполнилось 45 лет. Звезда рассказала, что лучшим для нее подарком стало известие о том, что все билеты на шоу "Золушка" Евгения Плющенко были распроданы. "Я счастлива. То, чем я занимаюсь, имеет такой успех у зрителей!", – поделилась она.
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