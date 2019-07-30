Брежнева показала красавицу-дочь в постели

Звезда поделилась в Stories своего Instagram пикантным фото 18-летней наследницы Сони Киперман. Вера Брежнева гордится взрослой дочерью.

Кадры в кровати появились и в аккаунте самой девушки. На снимках одетая в белоснежный халат Соня сидит и лежит в постели. Юная блондинка выглядит просто восхитительно. Пользователи Сети сошлись во мнении, что наследница Веры Брежневой выросла настоящей красавицей.

Подписчики осыпали девушку комплиментами. "Сонечка, ты чудо", "Похожа на Памелу Андерсон в молодости", "Волшебная", "Чудо", "Ангелочек", – написали фолловеры Соне Киперман.

Напомним, Вера Брежнева родила дочь от предпринимателя Виталия Войченко в 2001 году. Несколько лет она жила с бизнесменом, а потом рассталась с ним. Примечательно, что сама Соня считает своим настоящим отцом украинского миллионера Михаила Кипермана. Он удочерил девушку и дал ей свою фамилию.

Дочь Веры Брежневой много лет проживает в США, там она получает образование. Соня Киперман поступила в престижный университет в Калифорнии. Известно, что девушка живет с музыкантом Мэттом Кэнноном, который занимается электронной музыкой.

Сама певица часто радует поклонников снимками из личной жизни. Напомним, ранее Вера Брежнева опубликовала совместное фото с супругом Константином Меладзе. На черно-белой карточке она сидит верхом на продюсере.