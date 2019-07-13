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Успенская вспомнила о жуткой травле дочери Алсу

Фото: www.globallookpress.com
Певица Любовь Успенская рассказала, что получила шквал критики в свой адрес, потому что ее мнение о ситуации с дочерью Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" не совпало с мнением большинства. Артистка встала на защиту ребенка и заявила, что девочка достойна победы на проекте.
прочитано 497 раз

Успенская опубликовала в своем Instagram фрагмент видеоклипа с участием Микеллы Абрамовой и Максима Ержана. Казахского подростка многие и видели победителем нашумевшего проекта.

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Успенская призвала подписчиков оценить сложившуюся ситуацию и осознать, что злые языки ошибались. "Два потрясающих ребенка, которые оказались выше всего этого, создали замечательный дуэт! Мудрость родителей, в частности Алсу, и их детей, которые смогли достойно и благородно подчеркнуть своё мнение и положение относительно этой ситуации, достойна аплодисментов, как и замечательное, красивое творчество, родившееся в итоге", – написала артистка.

Ранее Любовь Успенская вступилась и за Аллу Пугачеву. Артистка прокомментировала скандальный инцидент с Примадонной на Рижском вокзале.

Если россияне обрушились на Примадонну с критикой, то Любовь Успенская, напротив, встала на сторону звезды российской эстрады. "Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого", – заявила она.

13 июля 2019, 11:11
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Успенская без юбки показала роскошные ноги

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нечего идти по стопам алки-пугалки и пиариться! Страшная, старая, безголосая и шепелявая! Давай до свидания в свою бандерландию!
TOMOC
Ответить
НУ СКОКА И ЕТОЙ ЕСЧЕ НУЖНО БАБЛА, ЗАТРАВИЛА
1

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