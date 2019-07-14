Рудковская рассказала о самом большом страхе
Звезда всегда считала себя бесстрашной, однако после рождения младшего сына она стала бояться летать на самолете. Музыкальный продюсер отметила, что среди ее знакомых есть как люди, которые "ездят исключительно на поездах", так и те, кто не может жить без полетов.
Теперь каждый раз Яна Рудковская заранее проверяет отзывы об авиакомпании. "Если заявлен не тот борт или по моему маршруту летит только компания с сомнительной репутацией – я никогда не полечу. Для меня безопасность важна прежде всего", – заявила телеведущая.
Музыкальный продюсер надеется в будущем победить свой страх. "Теперь сжимаю волю в кулак и захожу в очередной самолет, стараясь ни о чем плохом не думать. Не знаю, как у вас, но я, как могу, борюсь с этим страхом и надеюсь его победить", – заключила знаменитость.
В комментариях поклонники поддержали Яну Рудковскую. Некоторые подписчики поделились своим опытом. "У меня тоже аэрофобия появилась после рождения детей. Для меня это пытка", "И у меня такая же ситуация, хотя летать приходится нередко. Каждый раз это испытание силы духа", – высказались пользователи.
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