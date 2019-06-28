Первый канал и Малахов опозорились из-за сестер Хачатурян
Активистка отметила, что передачи про трех сестер должны были также выйти на Первом канале и НТВ. Однако эти программы были исключены из сетки вещания без объяснения причин.
Дарья Серенко связала это с тем, что на защитников девушек идет давление. "Идет война за общественное мнение", – написала она. Правозащитница предположила, что причастным к массовой отмене программ может быть племянник Михаила Хачатуряна. Мужчина заинтересован в получении наследства покойного и поэтому пытается очернить сестер в глазах общественности.
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