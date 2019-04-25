Обворожительную Брежневу увидели на улице в полотенце
Исполнительница с полотенцем на голове прогуливалась по территории загородного комплекса Барвиха Luxury Village. Кадр опубликовал портал "Подмосковье сегодня".
Экс-солистка группы "ВИА Гра" направлялась на съемочную площадку, где должна была пройти рекламная фотосессия. Как рассказала певица, перед съемками ей помыли голову в соседнем салоне, передает Ura.ru.
Вера Брежнева иронично отнеслась к своему внешнему виду. Видео с полотенцем на голове она подписала хэштегом #настиле.
Отметим, Вера Брежнева часто балует своих поклонников соблазнительными фото в соцсети. Неизменно певица получает массу положительных откликов на них. Фолловеры восхищаются стройной фигурой знаменитости и ее неувядающей красотой.
При этом фанатов Веры Брежневой интересует не только творчество, но и личная жизнь артистки. Напомним, ранее они заговорили о проблемах знаменитости в отношениях с супругом-продюсером Константином Меладзе.
Как писали "Дни.ру", некоторые предположили, что Вера Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном Баланом. Поводом для сплетен стал ролик, который она опубликовала в Instagram.
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