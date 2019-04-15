Солистку SEREBRO срочно госпитализировали
В минувшее воскресенье, 14 апреля, коллектив дал концерт в рамках проекта "Партийная зона МУЗ-ТВ". После выступления одной из солисток внезапно стало плохо.
Прибывшие врачи сообщили, что у девушки поднялась температура – причиной могла стать лакунарная ангина. Певицу увезли в столичную больницу. Представители исполнительницы отказались комментировать ее состояние.
Напомним, что в ноябре прошлого года продюсер Максим Фадеев задумал полностью поменять состав группы SEREBRO. Кастинг проходил в социальной сети Instagram и на видеосервисе YouTube. Эксперты выбрали самых талантливых певиц.
Ирина Титова увлекалась волейболом и прыжками в воду, занимала первые места на соревнованиях. Позже девушка завершила спортивную карьеру и занялась творчеством. Другими участницами коллектива стали выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и дочь композитора Игоря Корнилова Елизавета, передает StarHit.
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