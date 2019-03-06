"Хватит издевательств": популярные ток-шоу отправили куда подальше

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал инициативу депутата Виталия Милонова о переносе скандальных проектов из дневного эфира. В частности, речь идет о реалити-шоу "Дом-2".

Эксперт заявил, что давно пора уже ток-шоу с руганью и криками переместить подальше – на поздний вечер. "Не нужно ничего запрещать, всего лишь сменить тайм-слот. Считаю, что этот информационный мусор показывать можно только после 23.00, а не в прайм-тайм", – поделился с "Дни.ру" Вадим Манукян.

"Таким образом дети не будут видеть весь этот ад и ругань, а взрослые люди уж как-нибудь сами разберутся, стоит им смотреть эту телепомойку или лучше пораньше лечь спать", – добавил эксперт. По его словам, если у этих ток-шоу хорошие рейтинги днем и вечером, то и после 23.00 для них найдутся зрители.

"Или же нужно просто сменить формат и полностью запретить вести себя людям в эфире подобно неандертальцам. Хватит уже этих издевательств над телезрителями", – резюмировал Вадим Манукян. Своим мнением он поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова.

Напомним, Милонова предложил запретить дневной показ "пропагандирующих секс и разврат" программ. Под опалу попало и реалити-шоу "Дом-2". Народный избранник разработал новую культурную доктрину и направил в Минкульт. Она предполагает уголовно наказывать организаторов "взрослых передач".