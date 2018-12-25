Героям "Дома-2" предложили питаться макарошками на Севере
Эксперт считает, что эти суровые места прекрасно подойдут для телестройки. "Виталий Валентинович всегда зрит в корень", – заявил Манукян "Дни.ру".
"Конечно, в идеале эту передачу нужно было бы закрыть, но идея отправить участников "Дом-2" строить любовь на Северном ледовитом океане, на Новой Земле, мне определенно нравится больше. А то они уже привыкли быть в тепличных условиях в теплых краях за океаном", – считает эксперт. По его мнению, участники реалити-шоу должны увидеть жизнь такой, какой ее видят остальные россияне.
"Пусть почувствуют, что это такое настоящие морозы, когда питание подвозят нерегулярно", – отметил Вадим Манукян. Заодно он предложил подселить в "Дом-2" "всех чиновников, которые в последнее время дают глупые советы россиянам, как им жить". "Вот пусть вся эта компания там и питается макарошками", – заключил собеседник "Дни.ру".
Напомним, это не первый раз, когда парламентарий Милонов негативно отзывается о проекте "Дом-2". В прошлом году он заявил, что все участники живут "как кролики", и призвал убрать из эфира передачу. По его мнению, шоу пропагандирует нездоровые семейные отношения и отрицательно влияет на молодежь.
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