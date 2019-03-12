"На этом жизнь не заканчивается": Брежнева высказалась о разводе

Певица прокомментировала скандал в семье младшей сестры Виктории Галушки. Вера Брежнева отметила, что не держит зла на Александра Цекало.

Артистка дала откровенное интервью YouTube– каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ". Вера Брежнева отметила, что очень переживает из-за развода сестры с продюсером Александром Цекало.

"Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает", – уклончиво начала Брежнева.

Вера старалась не влезать в личную жизнь сестры. Артистка на личном опыте испытала, каким болезненным может быть расставание.

"Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни", – рассуждает Вера Брежнева.

Певица надеется, что со временем все утрясется. Вера Брежнева уверена, что Александр и Виктория должны сохранить приятельские отношения ради общих детей, однако мирить враждующих бывших супругов она не пыталась.

"Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не считаю, что людей, которые сорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша - взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мы не обозлились, поводов миллион. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается", – резюмировала Вера Брежнева.