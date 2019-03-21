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Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
На Троекуровском кладбище проходит прощание с певицей Юлией Началовой. Журналисты сообщают, что у траурного зала стоят толпы поклонников звезды. Популярный блогер Лена Миро опубликовала гневный пост, в котором назвала происходящее апокалипсисом.
прочитано 8600 раз

С каждой минутой желающих проститься с артисткой становится все больше. Рядом с траурным залом стоят звезды шоу-бизнеса, поклонники певицы и представители СМИ. Большинство делает селфи у входа. Многие возмущены тем, что организаторы запретили снимать церемонию. На место прибыли полицейские и врачи.

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Блогер опубликовала в Telegram-канале отрывок из материала о похоронах Юлии Началовой. Она сравнила происходящее с концом света. "Это все, что вам нужно знать. Апокалипсис наступил", – сообщила Лена Миро. 

А перед этим она разместила пост, где раскритиковала репортеров, относящихся к церемонии прощания, как к "светскому рауту". По словам Лены, все, что их заботит – какие знаменитости пришли и что сказали. "Что у них у всех в башке? Похороны – это светский раут? Кто что сказал, кто в чем пришел, а кто не явился..." – возмутилась Миро. 

Напомним, что прощание с Юлией Началовой проходит с 12:00 до 14:00 мск. На панихиду прибыли близкие, друзья и поклонники артистки, передает телеканал "360". Среди них – певица Ирина Салтыкова, дрессировщик Эдгард Запашный, исполнительница Илона Броневицкая, музыкант Влад Топалов, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев и многие другие.

Автор: Полина Крылова21 марта 2019, 13:36
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Милая,светлая Юлечка.! Царство тебе небесное, наше солнышко!!! Очень тяжело твоей доченьке сегодня и твоим родителям и близким и друзьям. Мы скорби вместе с ними.
Хочется верить в старую сказку, что душа матери всегда рядом со своим маленьким поставленным строкой ребенком, пока он не станет взрослым. Ты так хотела жить!!!... Столько планов...девочка моя.. Помню тебя маленькой...на сцене... Господи, упокой душу рабы божьей Юлии!...
Ой, как ЖАЛЬ
Ответить
Я с 16 числа не могу не думать о Юле, гоню мысли, но они не гонятся. Слезы текут сами. Юлечка, ну как же так? Ну к каким ты таким врачам попала, что не смогли тебя спасти? А поступила то ты не в критическом состоянии. Одни вопросы в голове.
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