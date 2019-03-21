Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь
С каждой минутой желающих проститься с артисткой становится все больше. Рядом с траурным залом стоят звезды шоу-бизнеса, поклонники певицы и представители СМИ. Большинство делает селфи у входа. Многие возмущены тем, что организаторы запретили снимать церемонию. На место прибыли полицейские и врачи.
Блогер опубликовала в Telegram-канале отрывок из материала о похоронах Юлии Началовой. Она сравнила происходящее с концом света. "Это все, что вам нужно знать. Апокалипсис наступил", – сообщила Лена Миро.
А перед этим она разместила пост, где раскритиковала репортеров, относящихся к церемонии прощания, как к "светскому рауту". По словам Лены, все, что их заботит – какие знаменитости пришли и что сказали. "Что у них у всех в башке? Похороны – это светский раут? Кто что сказал, кто в чем пришел, а кто не явился..." – возмутилась Миро.
Напомним, что прощание с Юлией Началовой проходит с 12:00 до 14:00 мск. На панихиду прибыли близкие, друзья и поклонники артистки, передает телеканал "360". Среди них – певица Ирина Салтыкова, дрессировщик Эдгард Запашный, исполнительница Илона Броневицкая, музыкант Влад Топалов, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев и многие другие.
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