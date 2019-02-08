"Нет никаких прогнозов о ее будущем": знаменитая актриса откровенно о неизлечимой дочери

У третьей дочери актрисы Дениз Ричардс генетическое неизлечимое заболевание. Каждый день голливудская артистка учится принимать девочку такой, какая она есть.

У Дениз Ричардс – три дочери. Сэм Джей и Лолу Роуз она родила скандально известному актеру Чарли Шину. Сейчас девочкам 14 и 13 лет соответственно. А вот Элоиз Джони актриса удочерила летом 2011 года. Когда той исполнилось полтора года, Ричардс заметила, что ребенок отстает в развитии.

"Она не могла долго сидеть без поддержки. У нее никак не получалось встать на ноги, ходить начала только в два года. Мы начали водить ее на физиотерапию", – рассказала Дениз в интервью журналу People.

Несколько лет назад Элоиз Джони диагностировали синдром рекомбинантной хромосомы 8, известный как синдром долины Сан-Луис. Генетическое расстройство характеризуется врожденными аномалиями сердца, пороками развития органов мочеполовой системы, умеренной или тяжелой умственной отсталостью и легким черепно-лицевым диморфизмом. Оно возникает у людей, предки которых были латиноамериканцами из юго-восточной части США.

Ричардс призналась, что не может свыкнуться с ситуацией, ведь состояние дочери постоянно меняется. "Она говорит только короткими предложениями. Бывают периоды, когда она соответствует уровню эмоционального развития сверстников, а иногда снова скатывается на уровень трехлетки. Это непросто. Я каждый день учусь, как общаться с ней. К сожалению, нет никаких прогнозов по поводу ее будущего", – констатировала Дениз.