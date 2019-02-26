Сына художника Сафронова обнаружили на месте взрыва дома в Магнитогорске
Рано утром Луку обнаружили на месте взрыва горожане. "Я чувствовал необходимым возложить цветы, поэтому пришел к месту трагедии, – пояснил музыкант. – Среди игрушек и цветов на импровизированном мемориале я заметил православную икону. Оказалось, ее нашли, когда убирали завалы. Эта икона одного из жителей подъезда, который чудом смог спастись".
"Работы по устранению последствий взрыва ведутся до сих пор, – отметил Лука. – Завалы убрали, но до сих пор опасно находиться".
Стоит заметить, что сын художника Никаса Сафронова сразу откликнулся на просьбу Управления культуры Магнитогорска и приехал поддержать пострадавших, семьи погибших, а также работников аварийных служб, которые работали на месте трагедии. Билеты на концерт пианиста им раздавали бесплатно: таково было желание музыканта. Он, кстати, сам себе оплатил проезд и проживание.
"Концерт получился очень душевным. После него подходили люди. Одна девушка рассказала, как спала на кухне, а муж с ребенком на диване. В момент взрыва диван зацепился за бетонную плиту. Мужчина смог подтянуть себя вместе с ребенком и спастись", – цитирует Луку Сафронова-Затравкина портал womansstyle.ru.
Напомним, взрыв бытового газа в доме 164/2 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел ночью 31 декабря 2018 года. В результате несчастья 39 человек погибли. 25 февраля 2019 года был досрочно завершен демонтаж рухнувшего и соседних подъездов.
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