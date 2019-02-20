Актрису из "Папиных дочек" приняли за Агузарову

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова шокировала поклонников сменой имиджа. Некоторые даже решили, что на снимке певица Жанна Агузарова.

Скромница и отличница Галина Сергеевна из "Папиных дочек" не устает поражать своих поклонников все новыми откровениями. На сей раз Елизавета Арзамасова эпатировала фанатов резкой сменой образа.

На опубликованной в Instagram фотографии Лиза предстала в полураспахнутой куртке поверх яркого платья и меховых ботинках. Образ дополнил длинный шарф, круглые серьги, солнечные очки и встрепанные волосы.

"Ночной "гламур". Ну а я приведу сейчас себя в приличный вид и в 22:00 по московскому времени выйду в прямой эфир", - подписала фото звезда "Папиных дочек".

"Да, Лиз, просто супер! Нет слов! Вы всегда поражаете", "Агузарова вернулась", – прокомментировали снимок подписчики.

Как выяснилось, не все подписчики актрисы из "Папиных дочек" знают, кто такая Жанна Агузарова. Более опытным пользователям пришлось объяснять, что Агузарова 20-30 лет назад была солисткой группы "Браво". Известна своеобразной внешностью и весьма экстравагантными прической, макияжем и одеждой. "P.S. Вот и выросло поколение, которое их уже не знает", - заключили эксперты.

https://www.instagram.com/p/BuEtY2ghhsr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_camera

Напомним, Агузарова много лет живет в Америке. В Лос-Анджелесе у нее квартира, однако в Россию певица прилетает регулярно – выступает на корпоративах, причем, по некоторой информации, берет за свои выступления примерно три миллиона рублей.

Елизавету Арзамасову все помнят как отличницу Галину Сергеевну из "Папиных дочек". Однако в последнее время актриса публикует весьма откровенные снимки. Перед Новым годом Елизавета позировала в розовом платье с глубоким декольте, напоминающем пеньюар. Поклонники заметили, что эротичный образ непривычен для звезды "Папиных дочек".

