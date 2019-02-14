Забрали в припадке: пропавшую звезду "Холостяка" заперли в наркоклинике
"Настю нашли, она в больнице. Больше подробностей не знаю. Спасибо всем, кто искренне переживал. Живая!" – написали подруги красотки в соцсетях. Однако, через несколько минут пост удалили.
Сейчас Герц заперта в клинике специализирующейся на избавлении от алкогольной и наркотической зависимостей. Розу лечат принудительно, ее жизни ничего не угрожает.
Звезду "Холостяка" сразу после рейса "Дубай – Москва" забрали полицейские. Как оказалось, в аэропорту у красотки начался припадок. Роза вела себя странно и пыталась порвать свой паспорт. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
Напомним, две недели о Розе не было вестей. Красотка не обновляла соцсети, не отвечала на звонки и сообщения. Друзья забили тревогу и, как оказалось, не зря – брюнетке явно требуется помощь.
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