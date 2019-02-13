Звезда "Холостяка" пропала без вести

Боровшаяся за сердце популярного рэп-исполнителя Егора Крида на телепроекте "Холостяк" Роза Герц исчезла в конце января. Молодая женщина поехала отдыхать в Дубай, и с тех пор о ней ничего не известно.

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