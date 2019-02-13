Звезда "Холостяка" пропала без вести
Об исчезновении Розы Герц (настоящее имя Анастасия Матронина) сообщили ее подруги. По их словам, звезда шоу "Холостяк" с Егором Кридом не выходит на связь с 30 января. В тот день она должна была вернуться в Москву из Дубая. Осталась или женщина за границей, неизвестно. В полицию близкие Герц пока не обращались, отмечает Telegram-канал Super.
В "Холостяке" Роза Герц боролась за сердце рэпера Егора Крида, который остановил выбор на Дарье Клюкиной. Правда, сразу после завершения телепроекта дорожки пары разошлись: Егор продолжил заниматься карьерой, а Дарья объявила о свадьбе с другим мужчиной.
Что касается Розы, то, по данным из Instagram-странички, посвященной шоу "Холостяк", эффектная брюнетка родилась в Ташкенте и получила высшее образование в МГИМО. Герц увлекается боксом, пением и модой. Страшно боится пауков и обожает кальян. Участница телепроекта отметила, что ей нужен смелый мужчина, который не боится рисковать.
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