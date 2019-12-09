Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть

Знаменитость пожаловалась на усталость от концертов. По ее словам, постоянные выступления и разъезды отбирают последние силы. Стоит заметить, что у певицы достаточно насыщенный график – Рита должна не только радовать поклонников по всей стране, но и заниматься маленькой дочкой.
Несмотря на загруженность, Дакота старается уделять ненаглядному чаду все свободное время. Вероятно, поэтому девушка буквально взвыла, ведь энергетический ресурс у нее практически исчерпан. Как сообщает Пятый канал, в последнем посте в микроблоге знаменитость отметила, что выступление в Волгограде переносится на другую площадку, а заодно пообещала уволить своего концертного директора.
"Я тут вот что поняла. Если мне мой дирик (директор. – Прим. ред.) поставит еще хоть один концерт в этом месяце, я ее уволю. А если серьезно, декабрь у артистов – всегда полный треш. Пашем на максималках, выживаем как можем", – написала Рита.
По словам Дакоты, во время переезда из Ростова в Волгоград она всю дорогу спала на заднем сиденье микроавтобуса. Коллеги решили проявить заботу и все время накрывали звезду отечественного шоу-бизнеса куртками.
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